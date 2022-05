Benedict Cumberbatch ci svela il suo superpotere (che non ha in comune con Doctor Strange): l’intervista esclusiva (Di mercoledì 4 maggio 2022) Benedict Cumberbatch ci svela in questa intervista esclusiva i segreti del suo personaggio in Doctor Strange nel multiverso della follia: cosa ha imparato e perché Stephen Strange non è un supereroe come gli altri. «Sguardo magnetico, voce profonda e pacata, maniere sofisticate ed eleganti da vero gentleman britannico. In 20 anni di carriera cinematografica, il carismatico Benedict Cumberbatch si è guadagnato un nome nell’Olimpo hollywoodiano, grazie al talento e una vasta gamma di sfumature recitative, da Shakespeare alle produzioni indie, fino ai film di successo ad alto budget. Nei ruoli, spesso complicati e fuori dalle righe, si cala così profondamente che, dietro le quinte, acquista i tratti intellettivi e psicologici dei suoi ... Leggi su amica (Di mercoledì 4 maggio 2022)ciin questa intervistai segreti del suo personaggio innel multiverso della follia: cosa ha imparato e perché Stephennon è un supereroe come gli altri. «Sguardo magnetico, voce profonda e pacata, maniere sofisticate ed eleganti da vero gentleman britannico. In 20 anni di carriera cinematografica, il carismaticosi è guadagnato un nome nell’Olimpo hollywoodiano, grazie al talento e una vasta gamma di sfumature recitative, da Shakespeare alle produzioni indie, fino ai film di successo ad alto budget. Nei ruoli, spesso complicati e fuori dalle righe, si cala così profondamente che, dietro le quinte, acquista i tratti intellettivi e psicologici dei suoi ...

DBenedectus : Il 28esimo film del Marvel Cinematic Universe esce al cinema in Italia il 4 maggio, negli Usa il 6. Protagonista il… - sentieriselvagg : La nuova avventura dello stregone interpretato da Benedict Cumberbatch è forse il primo film veramente d'Autore del… - ParliamoDiNews : Benedict Cumberbatch ospita rifugiati ucraini nella sua casa - Orgoglionerd #benedictcumberbatch #marvel #ucraina - salsa_di_sonia : RT @laltraellie: Inquadrato Zingaretti e nel mio cervello è ripartito quel video in cui balla Dancing Queen con Benedict Cumberbatch #David… - kcobainsvoice : RT @laltraellie: Inquadrato Zingaretti e nel mio cervello è ripartito quel video in cui balla Dancing Queen con Benedict Cumberbatch #David… -