Audrey Hepburn, i look iconici (Di mercoledì 4 maggio 2022) Audrey Hepburn, attrice premio Oscar indimenticata e indimenticabile nonché icona della moda che ha caratterizzato gli anni ’50 e ’60. Portamento elegante, classe e stile sempre impeccabile anche grazie all’amicizia con Hubert de Givenchy. Lo stilista francese creò per lei degli abiti che ancora oggi dettano legge nel mondo della moda. Fu proprio lui infatti a disegnare per la Hepburn l’iconico tubino nero che utilizzò per il ruolo di Holly Golightly in Colazione da Tiffany. Un semplice ma magico tubino che dal 1961, anno della sua creazione, diventò riferimento per tutte le generazioni di donne a seguire. Tra gli altri look ovviamente quelli di Vacanze Romane ma anche i suoi vestiti da sposa. Dalle ballerine ai jeans indaco, dal semplice dolcevita ai meravigliosi abiti da sera indossati per il ruolo di Sabrina. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022), attrice premio Oscar indimenticata e indimenticabile nonché icona della moda che ha caratterizzato gli anni ’50 e ’60. Portamento elegante, classe e stile sempre impeccabile anche grazie all’amicizia con Hubert de Givenchy. Lo stilista francese creò per lei degli abiti che ancora oggi dettano legge nel mondo della moda. Fu proprio lui infatti a disegnare per lal’iconico tubino nero che utilizzò per il ruolo di Holly Golightly in Colazione da Tiffany. Un semplice ma magico tubino che dal 1961, anno della sua creazione, diventò riferimento per tutte le generazioni di donne a seguire. Tra gli altriovviamente quelli di Vacanze Romane ma anche i suoi vestiti da sposa. Dalle ballerine ai jeans indaco, dal semplice dolcevita ai meravigliosi abiti da sera indossati per il ruolo di Sabrina. ...

Advertising

PieraPi : Studiare per i concorsi è bello, lo afferma Audrey Hepburn - OdzrtcySsIPXdoT : RT @Dida_ti: La semplicità e la verità sono le sole cose che contano veramente. Vengono da dentro. Non si può fingere. Audrey Hepburn #… - AntoniaGira : RT @RaiRadio2: L'eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai?? Il #4maggio di 93 anni fa nasceva l'incantevole Audrey Hepburn. https:/… - Monica_m_o_n_y : RT @RaiRadio2: L'eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai?? Il #4maggio di 93 anni fa nasceva l'incantevole Audrey Hepburn. https:/… - giuseppect18 : RT @Dida_ti: La semplicità e la verità sono le sole cose che contano veramente. Vengono da dentro. Non si può fingere. Audrey Hepburn #… -