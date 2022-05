Ascolti tv 3 maggio 2022 | la Champions molto meglio dei David di Donatello

(Di mercoledì 4 maggio 2022)tv: la partita su Canale5 vince la serata davanti a Rai1 e Italia1 La semifinale di ritorno diLeague tra Villareal e Liverpool, vinta dagli inglesi per 3 a 2, su Canale5 ha fatto il 19,96% con 4,289 milioni di tifosi collegati. Sette giorni fa la partita Mahcester City-Real Madrid aveva portato a casa il 19,41% e 4,5 milioni. Seconda posizione, a una distanza abissale, la serata deidisu Rai1 con 14,70% e 2,428 milioni di contatti. L’edizione del 2021, andata in onda l’11, aveva fatto l’11,6% e 2,5 milioni. Chiude il podio La pupa e il secchione show su Italia1, che ha registrato il 9,80% di share media con 1,253 milioni di telespettatori. Settimana scorsa lo stesso programma aveva raccolto l’8,85 e 1,298 milioni.tv altre reti La ...

