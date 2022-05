Addio a Lino Capolicchio, l’amore segreto di Mia Martini (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si è spento a Roma, all’età di 78 anni, l’attore Lino Capolicchio. Il suo è stato un volto che ha segnato la storia del cinema italiano: fu l’indimenticabile protagonista de Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica per il quale vinse un David di Donatello nel 1971. Fu anche uno degli attori più apprezzati da Pupi Avati, che lo scelse per diverse pellicole: da La casa dalle finestre che ridono, a Le strelle nel fosso, passando per Ultimo minuto, Una sconfinata giovinezza e il più recente Il signor diavolo. Schivo e riservato, Capolicchio si era raccontato recentemente in una autobiografia, D’amore non si muore (Rubettino), dove ha svelato per la prima volta la sua relazione con Mia Martini. Lino Capolicchio, la relazione segreta con Mia Martini Sebbene abbia ... Leggi su dilei (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si è spento a Roma, all’età di 78 anni, l’attore. Il suo è stato un volto che ha segnato la storia del cinema italiano: fu l’indimenticabile protagonista de Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica per il quale vinse un David di Donatello nel 1971. Fu anche uno degli attori più apprezzati da Pupi Avati, che lo scelse per diverse pellicole: da La casa dalle finestre che ridono, a Le strelle nel fosso, passando per Ultimo minuto, Una sconfinata giovinezza e il più recente Il signor diavolo. Schivo e riservato,si era raccontato recentemente in una autobiografia, D’amore non si muore (Rubettino), dove ha svelato per la prima volta la sua relazione con Mia, la relazione segreta con MiaSebbene abbia ...

