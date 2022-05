Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2022 ore 12:30 (Di martedì 3 maggio 2022) Viabilità DEL 3 MAGGIO 2022 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE AUTOSTRADE DELLA Regione. SULLA CASSIA., PER TRAFFICO, CI SONO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA PONTINA, PER I LAVORI IN CORSO, PERMANGONO LE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI; SUL TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA, SIA VERSO Roma SIA VERSO LATINA. UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA Roma LIDO IL SERVIZIO È RALLENTATO PER L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI VITINIA. A PROPOSITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE NON ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 maggio 2022)DEL 3 MAGGIOORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE AUTOSTRADE DELLA. SULLA CASSIA., PER TRAFFICO, CI SONO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA PONTINA, PER I LAVORI IN CORSO, PERMANGONO LE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI; SUL TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA, SIA VERSOSIA VERSO LATINA. UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEALIDO IL SERVIZIO È RALLENTATO PER L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI VITINIA. A PROPOSITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE NON ...

