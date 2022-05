Utilizzo NFC solo per Apple Pay? PayPal non ci sta

(Di martedì 3 maggio 2022)Pal Holdings Inc. ha contribuito a sollecitare un reclamo formale antitrust controInc. e il suo sistema di pagamenti iPhone, alzando un polverone con la Commissione europea. Una particolare azione del colosso di Cupertino avrebbe fomentato la questione: infatti, il tutto sarebbe iniziato quandoha deciso di chiudere il sistema di pagamento NFC a sistemi di pagamenti diversi da. Nella giornata di ieri, lunedì 2 maggio, le autorità di regolamentazione europee hanno puntato il dito controtramite una dichiarazione sulle obiezioni, sostenendo che il produttore di iPhone abusa del suo controllo sui pagamenti mobili. La denuncia è focalizzata sulla società che riserva le capacità tap-to-dell’iPhone per il proprio servizio ...

Tuttavia non si tratta di una novità, dato che Apple ha sempre di chiarato di impedire l'delle funzioniad altri servizi finanziari. Il motivo dietro questa scelta sarebbe l'abbassamento ...Apple ha da sempre affermato di aver impedito l'delle funzioniad altri servizi finanziari per evitare l'abbassamento dell'alto livello di sicurezza che l'azienda mira ad avere su tutti ...Limitando l’accesso a una tecnologia standard utilizzata per i pagamenti contactless con dispositivi mobili nei negozi (“Near-Field Communication (NFC)” o “tocca e vai”), Apple limita la concorrenza ...Le nostre preoccupazioni riguardano la decisione di Apple di bloccare l’accesso alla tecnologia NFC per scopi di pagamento e di utilizzarla ... pagare con la funzione “tocca e vai” soltanto ...