Roma-Leicester, arbitra il serbo Jovanovic (Di martedì 3 maggio 2022) Sarà il serbo Srdjan Jovanovic a dirigere il match di ritorno delle semifinali di Conference League tra Roma e Leicester, in programma all’Olimpico giovedì 5 maggio alle ore 21. L’arbitro sarà assistito da Uro Stojkovi e Milan Mihajlovi, mentre al Var lavorerà Bastian Dankert assistito da Marco Fritz. Jovanovic ha un solo precedente con la squadra giallorossa, in occasione della sfida di ritorno dei playoff contro i turchi del Trabzonspor, vinta per 3-0 con le reti di Cristante, Zaniolo ed El Shaarawy. Nessun incrocio invece con la formazione inglese. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Sarà ilSrdjana dirigere il match di ritorno delle semifinali di Conference League tra, in programma all’Olimpico giovedì 5 maggio alle ore 21. L’arbitro sarà assistito da Uro Stojkovi e Milan Mihajlovi, mentre al Var lavorerà Bastian Dankert assistito da Marco Fritz.ha un solo precedente con la squadra giallorossa, in occasione della sfida di ritorno dei playoff contro i turchi del Trabzonspor, vinta per 3-0 con le reti di Cristante, Zaniolo ed El Shaarawy. Nessun incrocio invece con la formazione inglese. SportFace.

