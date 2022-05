Mini John Cooper Works verso la 24 Ore al Nurburgring (Di martedì 3 maggio 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La nuova Mini John Cooper Works della Bulldog Racing ha superato il suo battesimo di fuoco. Nelle ultime settimane, la vettura ha completato il programma di test sul ... Leggi su motori.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La nuovadella Bulldog Racing ha superato il suo battesimo di fuoco. Nelle ultime settimane, la vettura ha completato il programma di test sul ...

