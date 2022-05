Meredith Monk | la performance nel ritmo della vita

(Di martedì 3 maggio 2022) Ai giovani raccomanda di scegliere sempre un «percorso indipendente» anche se difficile, anche se come è accaduto nella sua esperienza può costare grandi sacrifici economici e non solo.L'articolo proviene da il manifesto.

antonioaliguori : RT @minimoterrestre: A @RavennaTeatro per #Malagola #MeredithMonk, una delle grandi sperimentatrici di teatro, danza, voce -

doppiozero

Ed è questa immagine millenaria a fornire titolo e leggi compositive all'ultimo lavoro di: Indra's Net , "La rete di Indra" appunto. Un'opera che chiude, dopo dieci anni, la trilogia ...Il teatro Rasi di Ravenna ospita questa sera alle 21 l'unica data italiana dell'artista newyorchese, in questo mese in tournée in Europa. Compositrice, cantante, regista, coreografa, creatrice di opere di teatro musicale, film e installazioni, pioniera di quella che oggi viene ... A Ravenna nella 'rete' Meredith Monk