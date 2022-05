Maggio 2022 | tra anniversari ed eventi

Leggi su gqitalia

(Di martedì 3 maggio 2022) 1Si celebra oggi la Festa dei Lavoratori, introdotta in Europa per la prima volta nel 1890, come forma di protesta per le condizioni lavorative e per spronare il dibattito pubblico intorno alle problematiche del mondo del lavoro. Nel 1994, il tragico incidente in cui perde la vita il campione di Formula Uno Ayrton Senna: durante il Gran Premio di San Marino il piantone dello sterzo del pilota brasiliano cede di schianto, facendolo uscire di strada ad alta velocità alla curva del Tamburello. 2Si celebra oggi il World Password Day, per ricordare l'importanza di pin e codici di sicurezza, e la Giornata mondiale dei blogger. Nel 1945, la presa di Berlino da parte dei sovietici che mette fine alla seconda guerra mondiale. Due giorni dopo il suicidio di Adolf Hitler e Eva Braun, l'Armata Rossa prende il controllo completo della capitale ...