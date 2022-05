(Di martedì 3 maggio 2022) Il tecnico del Brentford, Thomas, interviene in conferenza dopo la sconfitta per 3 - 0 con il Manchester United, facendo il punto sulla prestazione e sulle prospettive future dell'ex nerazzurro ...

Il tecnico del Brentford, Thomas, interviene in conferenza dopo la sconfitta per 3 - 0 con il Manchester United, facendo il punto sulla prestazione e sulle prospettive future dell'ex nerazzurro Christian Eriksen Frank spera di trattenere Eriksen: "Sono ottimista, ma..." Il tecnico del Brentford interviene in conferenza dopo la sconfitta per 3-0 con lo United, facendo il punto sulla prestazione e sulle prospettive future dell'ex nerazzurro Christian Eriksen.