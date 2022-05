Dugin | l’ideologo di Putin al Papa e Salvini | «Inutile andare da Putin | non vi ascolterà Meloni? Ho un buon presentimento»

Leggi su open.online

(Di martedì 3 maggio 2022) «Non c’è bisogno di incontrare», ha dettodel Cremlino Aleksandrall’Adnkronos. «È importante evitare che la situazione peggiori, cioè che l’Ue sia coinvolta in un confronto militare diretto con la Russia» ha spiegato i filosofo, ribadendo che per fare ciò, le trasferte a Mosca, come quella che ha in menteFrancesco e l’ipotesi di viaggio a quella a cui stava pensando Matteo, non servirebbero a nulla. L’intellettuale ha continuato con toni catastrofici: «L’unico consiglio che posso dare agli europei in questo momento è di scegliere la vita sulla morte e di non farsi coinvolgere nell’alimentare il conflitto chiedendo un intervento diretto delle truppe della Nato. Questo porterà alla Terza Guerra Mondiale e all’annientamento nucleare dell’umanità». ...