David di Donatello, i premi: Teresa Saponangelo miglior attrice non protagonista. Scarpetta batte Servillo (Di martedì 3 maggio 2022) Al via la 67esima edizione dei David di Donatello. A condurre la cerimonia Carlo Conti affiancato da Drusilla Foer. ?È stata la mano di Dio? di Paolo... Leggi su ilmattino (Di martedì 3 maggio 2022) Al via la 67esima edizione deidi. A condurre la cerimonia Carlo Conti affiancato da Drusilla Foer. ?È stata la mano di Dio? di Paolo...

Advertising

RaiUno : Domani, #3maggio, alle 21.25 su #Rai1, l'appuntamento è con la 67ma edizione dei Premi David di Donatello. Conduco… - RepSpettacoli : David di Donatello 2022, la premiazione e i vincitori in diretta. Premiati Teresa Saponangelo e Eduardo Scarpetta [… - LADY0FTHUNDER : NON I ME CONTRO TE CHE HANNO VINTO IL DAVID DI DONATELLO #david67 - dadida_1 : RT @FrancescoAltavi: La vita andrebbe affrontata con lo stesso sguardo di Toni Servillo che guarda i 'Me contro te ' vincere un David di Do… - algiustomomvnto : in che senso i me contro te vincono il david di donatello -