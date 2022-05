(Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –4 maggio, alle ore 11, presso la Sala Ciardiello in Via delle Puglie, si presenta il“L’economia civile integrale e la primavera delle comunità locali” (ed. Rubbettino) a cura di Giuseppe, ordinario di economia agroalimentare presso l’Università del Sannio e Orazio Francesco, vescovo di Sessa Aurunca. Intervengono i professori Emiliano Brancaccio e Gaetano Natullo die Angelo Moretti presidente “Consorzio Sale della Terra”. Sono previsti i saluti del rettore dell’ateneo sannita Gerardo Canfora e del direttore del Dipartimento DEMMMassimo Squillante. Modera il giornalista de Il Mattino Marco Borrillo. Il volume vuole offrire un contributo al dibattito sull’insostenibilità del modello di sviluppo. ...

anteprima24 : ** #Unisannio, mercoledì la #Presentazione del #Libro di Marotta e Piazza ** -

Zazoom Blog

Benevento . Domani,30 marzo alle 15, presso l'Aula Ciardiello dell'Università del Sannio (in via delle Puglie) si terrà la presentazione del libro di Marco Bentivogli 'Il lavoro che ci salverà'. L'iniziativa è ...In occasione del concerto Accademia di Santa Sofia con, d'intesa con Comune di Benevento, Commissione Cultura e Comunità di Sant'Egidio, rappresentata a Benevento da Celestino De Marco, ... Il matematico dell'Unisannio Michele Mele premiato agli Oscar della Letteratura Italiana