“Scoperti una volta per tutte”. UeD: Tina Cipollari non tace su Ida Platano e Riccardo Guarnieri (Di lunedì 2 maggio 2022) A Uomini e Donne le sorprese sono ormai all’ordine del giorno. Nel corso dell’ultima settimana aveva sollevato un polverone il confronto tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Una faccia e faccia dopo il quale lei però confermato l’addio ed è uscita con un altro cavaliere con cui c’è stato anche un bacio. La parte più interessante riguarda però Ida Platano: Riccardo ha ribadito che tra loro c’è solo un’amicizia. Un concetto già ripetuto settimane fa. “Non so se Ida un po’ speri che qualcosa tra noi rinasca… in realtà vorrei parlarci. Vorrei farci una chiacchierata perché la nostra non è stata una storia d’amore qualunque: mi interessa ciò che pensa. Mi piacerebbe confrontarsi serenamente con lei”. Aveva detto il cavaliere di Uomini e Donne. E ancora: “Sono stato molto sereno nel rivederla, e penso che questo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 maggio 2022) A Uomini e Donne le sorprese sono ormai all’ordine del giorno. Nel corso dell’ultima settimana aveva sollevato un polverone il confronto trae Gloria Nicoletti. Una faccia e faccia dopo il quale lei però confermato l’addio ed è uscita con un altro cavaliere con cui c’è stato anche un bacio. La parte più interessante riguarda però Idaha ribadito che tra loro c’è solo un’amicizia. Un concetto già ripetuto settimane fa. “Non so se Ida un po’ speri che qualcosa tra noi rinasca… in realtà vorrei parlarci. Vorrei farci una chiacchierata perché la nostra non è stata una storia d’amore qualunque: mi interessa ciò che pensa. Mi piacerebbe confrontarsi serenamente con lei”. Aveva detto il cavaliere di Uomini e Donne. E ancora: “Sono stato molto sereno nel rivederla, e penso che questo ...

MatteoDeluca10 : @Falconero1987 @DanieleStampeg2 Solo una precisazione però. Si continua a parlare di questi 100 mln. Sono stati spe… - quotidianolazio : Ciampino, tentata truffa a una coppia di anziani: scoperti e identificati - - Federic14417588 : RT @Michertolame: Kompagnih che fino all'altro giorno mi avrebbero fatto ingabbiare per non aver indossato una mascherina in pubblico, e or… - Michertolame : Kompagnih che fino all'altro giorno mi avrebbero fatto ingabbiare per non aver indossato una mascherina in pubblico… - sanchez_strada : @PandArancio @MarcoYera @AleCrisa86 Poi per come siamo messi ora, la cosa più giusta da fare è consegnare a Inzaghi… -