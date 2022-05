Perché in Italia sono state chiuse tutte le sale Lan per i videogiochi (Di lunedì 2 maggio 2022) «Le sale Lan di Italia non esistono più. Per lo Stato da oggi queste cose sono illegali». Il 29 aprile Esport Palace di Bergamo ha pubblicato su tutti i suoi canali social un video in cui annuncia la chiusura dalla sua Sala Lan, la sala dove fino ai giorni scorsi era possibile noleggiare per qualche ora un pc da gaming. Nelle immagini si vedono i sigilli dell’Ufficio Monopoli della Lombardia sui pc, sulle console e anche sui simulatori di guida. Un provvedimento che è scattato in tutta Italia dopo la segnalazione dell’azienda Led Srl all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il centro del problema sarebbe la categoria in cui includere le sale giochi, come ha spiegato l’amministratore delegato di Led Srl Sergio Milesi: «La nostra società è titolare di diverse sale giochi in numerose ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 maggio 2022) «LeLan dinon esistono più. Per lo Stato da oggi queste coseillegali». Il 29 aprile Esport Palace di Bergamo ha pubblicato su tutti i suoi canali social un video in cui annuncia la chiusura dalla sua Sala Lan, la sala dove fino ai giorni scorsi era possibile noleggiare per qualche ora un pc da gaming. Nelle immagini si vedono i sigilli dell’Ufficio Monopoli della Lombardia sui pc, sulle console e anche sui simulatori di guida. Un provvedimento che è scattato in tuttadopo la segnalazione dell’azienda Led Srl all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il centro del problema sarebbe la categoria in cui includere legiochi, come ha spiegato l’amministratore delegato di Led Srl Sergio Milesi: «La nostra società è titolare di diversegiochi in numerose ...

