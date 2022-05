Nicola: “Sempre più orgoglioso, ora recuperiamo in vista di una grande sfida” (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBergamo – Quarto risultato utile consecutivo per la Salernitana che dopo tre vittorie riesce ad allungare la striscia positiva uscendo indenne dal Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. Le parole di Davide Nicola ai microfoni di Dazn dopo l’1-1 maturato in Lombardia: Voglia – “Ci teniamo Sempre a vincere, contro chiunque. Questi ragazzi mi stanno stupendo Sempre di più per la voglia che ci mettono e per il calcio che propongono. Siamo venuti qui per crederci, ma affrontare le squadre di Gasperini è Sempre difficilissimo. Con quei giocatori poi. I ragazzi però hanno mostrato grande convinzione, mi dispiace solo che non siamo riusciti a raddoppiare sfruttando un paio di grosse occasioni. Per il resto va detto che il pareggio è giusto per quello che si è visto in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBergamo – Quarto risultato utile consecutivo per la Salernitana che dopo tre vittorie riesce ad allungare la striscia positiva uscendo indenne dal Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. Le parole di Davideai microfoni di Dazn dopo l’1-1 maturato in Lombardia: Voglia – “Ci teniamoa vincere, contro chiunque. Questi ragazzi mi stanno stupendodi più per la voglia che ci mettono e per il calcio che propongono. Siamo venuti qui per crederci, ma affrontare le squadre di Gasperini èdifficilissimo. Con quei giocatori poi. I ragazzi però hanno mostratoconvinzione, mi dispiace solo che non siamo riusciti a raddoppiare sfruttando un paio di grosse occasioni. Per il resto va detto che il pareggio è giusto per quello che si è visto in ...

