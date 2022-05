Monreale | Ti vorrò sempre bene | Jeje

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 2 maggio 2022)– Questa mattina svoltisi presso Santa Teresa i funerali di Jessica Campanella, la giovanissima carabiniere morta all’età di soli 27 anni, dopo una lunga e travagliata malattia. Funerali svoltasi in forma solenne. Il feretro è stato portato in chiesa a spalla da sei carabinieri, scortati da colleghi in uniforme. A seguirlo, la famiglia di Jessica Campanella. Gli applausi commossi della folla hanno accompagnato il feretro in chiesa. Lì, la famiglia vi ha deposto il cappello d’ordinanza. La solenne liturgia è stata celebrata da Vincenzo Bellante. Presenti la stazione dei carabinieri di, la Polizia Municipale e l’amministrazione comunale, Alberto Arcidiacono. STORIA Jessica Campanella, giovane carabiniere di soli 27 anni originaria die con un passato lavorativo trascorso a Sassello. Improvvisamente, ...