LIVE MotoGP, Test Jerez 2022 in DIRETTA: si riprende dopo la caduta di Nakagami, in testa c’è Espargaro (Di lunedì 2 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della gara di ieri 11.44 Sinora, Darryn Binder è il pilota ad aver effettuato più giri di tutti (28); non hanno invece ancora fatto il loro esordio in pista Stefan Bradl e Raul Fernandez. 11.41 Riepiloghiamo dunque i primi cinque tempi, al momento, dei Test di Jerez della MotoGP: 1 Pol Espargaro (ESP) Respol Honda Team 1:37.556 2 Fabio Quartararo (FRA) Monster Energy Yamaha +0.081 3 Aleix Espargaro (ESP) Aprilia Racing +0.2184 ENEA BASTIANINI (ITA) GRESINI RACING +0.246 5 Johann Zarco (FRA) Pramac Racing +0.339 11.40 Si migliora anche Aleix Espargaro! Terzo tempo per lui con 1:37.774. 11.38 Ennesimo miglioramento per Enea Bastianini che arriva a chiudere il suo ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della gara di ieri 11.44 Sinora, Darryn Binder è il pilota ad aver effettuato più giri di tutti (28); non hanno invece ancora fatto il loro esordio in pista Stefan Bradl e Raul Fernandez. 11.41 Riepiloghiamo dunque i primi cinque tempi, al momento, deididella: 1 Pol(ESP) Respol Honda Team 1:37.556 2 Fabio Quartararo (FRA) Monster Energy Yamaha +0.081 3 Aleix(ESP) Aprilia Racing +0.2184 ENEA BASTIANINI (ITA) GRESINI RACING +0.246 5 Johann Zarco (FRA) Pramac Racing +0.339 11.40 Si migliora anche Aleix! Terzo tempo per lui con 1:37.774. 11.38 Ennesimo miglioramento per Enea Bastianini che arriva a chiudere il suo ...

gponedotcom : Tutti i piloti sono impegnati in una giornata di prove dopo il Gran Premio: tempi, foto e curiosità direttamente da… - jessicateo_58 : Live timing e commento dal circuito di Jerez #MotoGP #Motorionline - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Jerez 2022 in DIRETTA: arrivano i primi piloti in pista - #MotoGP #Jerez #DIRETTA: #arrivano - giovannizam : #MotoGP giornata di #test a @circuitodejerez : piloti in pista fino alle 18. Segui su @Moto_it la diretta della gio… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Jerez 2022 in DIRETTA: Bagnaia e la Ducati per continuare i progressi. Si parte alle 10.00 -… -