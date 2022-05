In scena insieme al compagno Angelo Pisani per uno spettacolo esilarante sui difetti dei nostri partner. (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo il successo, nonostante le restrizioni della pandemia, del tour teatrale, Finché social non ci separi sbarca oggi su Prime Video. Lo spettacolo, registrato a Piacenza, vede protagonista l’irresistibile coppia, anche nella vita, formata da Katia Follesa e Angelo Pisani. Alle prese con un tour de force “coniugale” tutto da ridere. Katia Follesa: amore e carriera guarda le foto Finché social non ci separi sceglie la carta dell’ironia per riflettere, con l’indispensabile apporto del pubblico, su pregi e i difetti della vita di coppia. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo il successo, nonostante le restrizioni della pandemia, del tour teatrale, Finché social non ci separi sbarca oggi su Prime Video. Lo, registrato a Piacenza, vede protagonista l’irresistibile coppia, anche nella vita, formata da Katia Follesa e. Alle prese con un tour de force “coniugale” tutto da ridere. Katia Follesa: amore e carriera guarda le foto Finché social non ci separi sceglie la carta dell’ironia per riflettere, con l’indispensabile apporto del pubblico, su pregi e idella vita di coppia. ...

IOdonna : In scena insieme al compagno Angelo Pisani per uno spettacolo esilarante sui difetti dei nostri partner. - seaebc : yoongi che scoppia a ridere per il balletto di psy durante la prima scena insieme i love them - liviafreelance : Ma quando nei vari video del cast ho visto Alice, Kit e Joe sul treno non avevo riconosciuto fosse la scena dell'ul… - unsaidemily12 : @imfalljngforyou ma poi il primo che arriva eddie che controlla anche come sta e poi tutti gli altri insieme come u… - imfalljngforyou : @unsaidemily12 la mia scena preferita di tutti loro insieme, scelta musicale incredibile -