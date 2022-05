FABIO FAZIO? UN FINTO BUONO, FA LE LISTE. MEDIASET HA RINCRETINITO GLI ITALIANI MA… (Di lunedì 2 maggio 2022) Bruno Voglino è un’istituzione tra gli autori televisivi. Dirigente e talent scout, c’è lui dietro le carriere di Carlo Verdone, Maurizio Crozza, Luciana Littizzetto e FABIO FAZIO. Show, talk e grandi eventi hanno visto per decenni la sua firma. A 90 anni splendidamente portati, racconta tutto quello che c’è dietro il piccolo schermo. Quelli che il calcio, Avanzi, l’epoca d’oro della Rai3 di Angelo Guglielmi e anche “preside” della prima edizione di Amici, quando si chiamava Saranno famosi. Voglino entra in Rai negli anni ’60. “Con tutti i suoi difetti era un luogo d’eccellenza. C’erano intellettuali veri, attenti alla società, non chiusi in una torre d’avorio”, ricorda a Repubblica. La Rai dei partiti: “Si diceva: tocca assumere un democristiano, un socialista e uno bravo. Si vede che io ero uno di quelli, anche se non sono mai stato considerato ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 2 maggio 2022) Bruno Voglino è un’istituzione tra gli autori televisivi. Dirigente e talent scout, c’è lui dietro le carriere di Carlo Verdone, Maurizio Crozza, Luciana Littizzetto e. Show, talk e grandi eventi hanno visto per decenni la sua firma. A 90 anni splendidamente portati, racconta tutto quello che c’è dietro il piccolo schermo. Quelli che il calcio, Avanzi, l’epoca d’oro della Rai3 di Angelo Guglielmi e anche “preside” della prima edizione di Amici, quando si chiamava Saranno famosi. Voglino entra in Rai negli anni ’60. “Con tutti i suoi difetti era un luogo d’eccellenza. C’erano intellettuali veri, attenti alla società, non chiusi in una torre d’avorio”, ricorda a Repubblica. La Rai dei partiti: “Si diceva: tocca assumere un democristiano, un socialista e uno bravo. Si vede che io ero uno di quelli, anche se non sono mai stato considerato ...

