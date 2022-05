Conte incalza: "Pretendo che Draghi riferisca in Parlamento" (Di lunedì 2 maggio 2022) Il leader del M5S Giuseppe Conte non indietreggia e pretende che il premier Mario Draghi si faccia portavoce di iniziative volte a evitare l'escalation militare Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 maggio 2022) Il leader del M5S Giuseppenon indietreggia e pretende che il premier Mariosi faccia portavoce di iniziative volte a evitare l'escalation militare

Torna pressing Pd su proporzionale, spinta da tutti big dem Questa riforma non è M5S e non è mia, è il frutto del lavoro della maggioranza Conte bis" e Brescia ... "A questo punto c'è bisogno di una cronologia perchè siamo arrivati a vigilia elezioni", incalza ...

Termovalorizzatore, si allarga la crepa con i 5S anche Conte dice "no" Carlo Calenda sottolinea la contrarietà di Conte e chiede al segretario nazionale del Pd Enrico Letta di controbattere. "Speriamo che il Pd non ceda al M5s " , incalza il deputato di Italia Viva ...