Calcio | Serie A | Pasalic salva l’Atalanta | 1-1 con la Salernitana Granata a -2 dalla salvezza con un match da recuperare

(Di lunedì 2 maggio 2022) Un pareggio che lascia solo mezzi sorrisi, quello tra Atalanta enel monday night della trentacinquesima giornata diA. Una partita vibrante, con i campani che hanno accarezzato a lungo il successo venendo però ripresi a pochi giri d’orologio dal triplice fischio; la squadra di Nicola non riesce dunque ad agganciare il Cagliari al diciassettesimo e ultimo posto utile per la, maloro hanno ancora il recupero con il Venezia di giovedì. I padroni di casa invece raggiungono la Fiorentina al settimo posto, a quota 56 punti. I bergamaschi provano a fare la partita, con il giovane Scalvini che ha due occasioni nel primo quarto d’ora di partita, ma dall’altra parte inon accettano passivamente la partita, con un Simone Verdi bravo ad agire dietro ad un Milan Djuric che ...

Atalanta - Salernitana, il pareggio di Pasalic Bergamo, 2 maggio 2022 - Il Monday Night tra Atalanta e Salernitana ha chiuso il programma della 35giornata diA . La Dea ha strappato un punto all'ultimo secondo, grazie al gol di Pasalic al minuto 89 che ha evitato una pesante sconfitta ai bergamaschi, ancora aggrappati alla speranza di agguantare un ...Boga manda in visibilio il Gewiss con unadi finte e controfinte che portano tuttavia soltanto ad undi punizione che non sortisce particolari effetti, gli ospiti sfiorano invece il ... Serie A oggi, il Bologna ferma anche la Roma. Scudetto, testa a testa Milan-Inter Il Monday Night della 35a giornata si conclude sul risultato di 1-1. Al Gewiss Stadium di Bergamo è la Salernitana a passare in vantaggio al 27’ con il gol del brasiliano Ederson. L’Atalanta reagisce ...Un pareggio che lascia solo mezzi sorrisi, quello tra Atalanta e Salernitana nel monday night della trentacinquesima giornata di Serie A. Una partita vibrante, con i campani che hanno accarezzato a ...