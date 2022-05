Alta tensione fra Messico e Stati Uniti (Di lunedì 2 maggio 2022) Le autorità messicane hanno dissolto il nucleo d’élite dell’agenzia antidroga americana (Dea per la sigla in inglese), composto da agenti di entrambi i Paesi che, in un quarto di secolo, aveva condotto operazioni importanti, come la cattura di Joaquín “El Chapo” Guzmán, capo del cartello di Sinaloa, avvenuta nel 2016. Era parte del gruppo di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 2 maggio 2022) Le autorità messicane hanno dissolto il nucleo d’élite dell’agenzia antidroga americana (Dea per la sigla in inglese), composto da agenti di entrambi i Paesi che, in un quarto di secolo, aveva condotto operazioni importanti, come la cattura di Joaquín “El Chapo” Guzmán, capo del cartello di Sinaloa, avvenuta nel 2016. Era parte del gruppo di InsideOver.

Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: 'Anche Hitler aveva origini ebree'. Scivolone clamoroso del ministro degli Esteri russo. Alta tensione diplomatica tra Mosc… - J_tasmania : RT @LatteCondensato: Qui era talmente alta la tensione sensuale che anche PB ha capito per l'unica volta che doveva togliersi dai coglioni… - ReteKurdistan : RT @UIKIONLUS: #Sengal In questo momento elicotteri sorvolano i cieli di Sengal, in particolare il monte Sengal. La tensione é ancora alta… - IlPrimatoN : 'Anche Hitler aveva origini ebree'. Scivolone clamoroso del ministro degli Esteri russo. Alta tensione diplomatica… - frazljn : RT @UIKIONLUS: #Sengal In questo momento elicotteri sorvolano i cieli di Sengal, in particolare il monte Sengal. La tensione é ancora alta… -