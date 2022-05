Primo maggio, ambulatori aperti oggi in Lombardia per ridurre le liste d’attesa (Di domenica 1 maggio 2022) E’ partita oggi, cioè nel giorno della festa dei lavoratori, l’apertura sperimentale in Lombardia degli ambulatori nei giorni festivi, nel pomeriggio dei prefestivi e nei giorni feriali alla sera fino a mezzanotte. Una decisione presa proprio perché “va incontro alle esigenze di chi lavora” come ha spiegato la vicepresidente della Lombardia che ha visitato l’ambulatorio dell’ospedale San Paolo di Milano. Si comincia per ora con la diagnostica per immagini (ovvero, Tac, mammografie e risonanze magnetiche), con strutture ed orari decise dalle singole Asst, ovvero alle aziende ospedaliere. E poi si vedrà. L’obiettivo è di diminuire ulteriormente le liste d’attesa. Scopo per cui la giunta ha anche approvato due delibere che prevedono un sistema di premialità ma anche di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 maggio 2022) E’ partita, cioè nel giorno della festa dei lavoratori, l’apertura sperimentale indeglinei giorni festivi, nel pomeriggio dei prefestivi e nei giorni feriali alla sera fino a mezzanotte. Una decisione presa proprio perché “va incontro alle esigenze di chi lavora” come ha spiegato la vicepresidente dellache ha visitato l’o dell’ospedale San Paolo di Milano. Si comincia per ora con la diagnostica per immagini (ovvero, Tac, mammografie e risonanze magnetiche), con strutture ed orari decise dalle singole Asst, ovvero alle aziende ospedaliere. E poi si vedrà. L’obiettivo è di diminuire ulteriormente le. Scopo per cui la giunta ha anche approvato due delibere che prevedono un sistema di premialità ma anche di ...

