Jorginho addio, la Juve spende 15 milioni e ‘beffa’ Mourinho (Di domenica 1 maggio 2022) Il calciomercato della Juventus prende forma in vista dell’estate: sorpasso e beffa per Mourinho, colpo low cost verso Torino Tre giornate e la Serie A presenterà i suoi verdetti, con… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 1 maggio 2022) Il calciomercato dellantus prende forma in vista dell’estate: sorpasso e beffa per, colpo low cost verso Torino Tre giornate e la Serie A presenterà i suoi verdetti, con… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

serieAnews_com : #Chelsea, Tuchel annuncia in conferenza l'addio di #Rudiger - morenoAlmare : Jorginho devi andare a fare in culo ….. addio schedina Miracolato per un mese poi sparito -