marcuccimauriz : RT @serenel14278447: Concertone, folla a piazza San Giovanni: pochi slogan. Fedez fa polemica: «Il mio invito s’è perso» Corriere della sera - infoitinterno : Concerto Primo Maggio: le lacrime di Ambra per l’Ucraina e la polemica di Fedez - infoitcultura : Fedez riaccende la polemica: frecciatina social al Concertone del 1 maggio - infoitcultura : Fedez, polemica sul Concertone Primo Maggio: «Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso» - RepSpettacoli : Concerto Primo maggio, la diretta del Concertone. Inizio con 'Imagine', Fedez riaccende la polemica [di Carlo Moret… -

riaccende lasul Concertone. Oggi 1° maggio giornata di Festa dei Lavoratori. A Roma tutto è pronto per il concertone a piazza San Giovanni. Ci sono le giovani promesse e ci sono i ...", in una storia su Instagramtorna sulladello scorso anno , quando alzò un polverone denunciando la censura del suo intervento contro il ddl Zan da parte della Rai e, successivamente,...Libertà d’informazione, difesa dei diritti umani…Fedez non è nuovo ad essere portavoce di importanti battaglie, cosa che a volte gli è costata qualche critica e diverse polemiche. Una delle ...L’anno scorso Fedez fu protagonista di una polemica molto accesa e a suo di social con la RAI e con gli organizzatori del concerto del 1 maggio, accusati di averlo voluto censurare in quello che ...