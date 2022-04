Guerra Ucraina, Kostioukovitch: “Perfino in Urss i dissidenti avevano voce” (Di martedì 5 aprile 2022) (Adnkronos) – Chi si oppone ora a Putin non ha voce. E in Occidente, chi ha deciso di lasciare la Russia non trova l’ascolto e l’accoglienza su cui potevano contare i dissidenti in epoca sovietica, spiega in una intervista all’Adnkronos la scrittrice e traduttrice Elena Kostioukovitch, da 33 anni in Italia, dove è arrivata dopo aver tradotto in russo, prima in samizdat e poi finalmente pubblicato nel 1988, ‘Il nome della rosa’ di Umberto Eco. “Chi scappava dall’Urss poteva raccontare i misfatti che vi accadevano e avere appoggio. Arrivava Brodskij, tutti lo festeggiavano. Ora non c’è più questo clima di grande ascolto, l’Occidente è in preda a discussioni che dividono molto la società e questa dilaniante insicurezza, opinioni degli uni contro gli altri, anche a proposito di questa Guerra, creano una ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 aprile 2022) (Adnkronos) – Chi si oppone ora a Putin non ha. E in Occidente, chi ha deciso di lasciare la Russia non trova l’ascolto e l’accoglienza su cui potevano contare iin epoca sovietica, spiega in una intervista all’Adnkronos la scrittrice e traduttrice Elena, da 33 anni in Italia, dove è arrivata dopo aver tradotto in russo, prima in samizdat e poi finalmente pubblicato nel 1988, ‘Il nome della rosa’ di Umberto Eco. “Chi scappava dall’poteva raccontare i misfatti che vi accadevano e avere appoggio. Arrivava Brodskij, tutti lo festeggiavano. Ora non c’è più questo clima di grande ascolto, l’Occidente è in preda a discussioni che dividono molto la società e questa dilaniante insicurezza, opinioni degli uni contro gli altri, anche a proposito di questa, creano una ...

