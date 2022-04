“È il corpo di Isabella Noventa o Samira?”. Ritrovamento choc vicino al fiume, cadavere in un borsone (Di martedì 5 aprile 2022) Il fiume Po in secca fa emergere un cadavere. Qualcosa di simile era già accaduto qualche giorno fa. Sotto il ponte di San Nazzaro a Castelnuovo Bocca d’Adda, nel Lodigiano. In questa zona, come riporta Il Corriere della Sera, il fiume rallenta molto, e la secca degli ultimi giorni ha portato a galla quello che per giorni era nascosto nell’acqua. Sul posto si sono precipitati immediatamente i carabinieri della compagnia di Codogno insieme al medico legale incaricato dalla Procura di Lodi. Nelle ultime ore sono state trovati resti umani a Maranello (Modena). Il Ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di sabato ma solo ora la notizia è stata diffusa. A Maranello, all’interno di un sacco, sono stati ritrovati dei resti umani e la paura è che possano appartenere a Saman Abbas. 18enne di origine pakistana, era scomparsa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 aprile 2022) IlPo in secca fa emergere un. Qualcosa di simile era già accaduto qualche giorno fa. Sotto il ponte di San Nazzaro a Castelnuovo Bocca d’Adda, nel Lodigiano. In questa zona, come riporta Il Corriere della Sera, ilrallenta molto, e la secca degli ultimi giorni ha portato a galla quello che per giorni era nascosto nell’acqua. Sul posto si sono precipitati immediatamente i carabinieri della compagnia di Codogno insieme al medico legale incaricato dalla Procura di Lodi. Nelle ultime ore sono state trovati resti umani a Maranello (Modena). Ilè avvenuto nel pomeriggio di sabato ma solo ora la notizia è stata diffusa. A Maranello, all’interno di un sacco, sono stati ritrovati dei resti umani e la paura è che possano appartenere a Saman Abbas. 18enne di origine pakistana, era scomparsa ...

