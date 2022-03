Volley, Challenge Cup 2021/2022: Scandicci vola in finale, Aydin battuto 3-0 (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Savino Del Bene Scandicci vola in finale nella Cev Challenge Cup 2021/2022 di Volley femminile. Le toscane battono 3-0 (25-14, 25-15, 25-22) l’Aydin BBSK nella semifinale di ritorno, risultato che unito al successo per 3-2 dell’andata in Turchia vale la finale. Le ragazze di coach Barbolini dominano le prime due frazioni, poi la formazione turca sale di colpi ma le toscane sono brave a completare la rimonta e chiudere rapidamente la partita. Scandicci conquista così la prima finale della sua storia in una competizione europea. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA LA PARTITA – Le turche provano subito a mettere pressione (2-4), ma ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Savino Del Beneinnella CevCupdifemminile. Le toscane battono 3-0 (25-14, 25-15, 25-22) l’BBSK nella semidi ritorno, risultato che unito al successo per 3-2 dell’andata in Turchia vale la. Le ragazze di coach Barbolini dominano le prime due frazioni, poi la formazione turca sale di colpi ma le toscane sono brave a completare la rimonta e chiudere rapidamente la partita.conquista così la primadella sua storia in una competizione europea. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA LA PARTITA – Le turche provano subito a mettere pressione (2-4), ma ...

