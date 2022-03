Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 marzo 2022)DEL 2 MARZOORE 07:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. NUMEROSE LE CRITICITA’ IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMOLE NEL DETTAGLIO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PRENESTINA; LE FILE PARTONO DALLO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE SUD. E SEMPRE SUL RACCORDO MA PER IL TRAFFICO INTENSO, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E LAURENTINA. RIPERCUSSIONI PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE SUD, DOVE CI SONO DIFFICOLTA’ AD IMMETTERSI SUL RACCORDO A CAUSA DEL TRAFFICO IN INTERNA, LE CODE PARTONO DA TORRENOVA. INCIDENTE POI SULLA COMPLANARE DELLA A24-L’AQUILA ALTEZZA SETTECAMINI, FILE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. E SEMPRE ...