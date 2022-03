Via dai social via dal cuore? (Di mercoledì 2 marzo 2022) La storia d’amore tra Blanco (nome d’arte di Riccardo Fabbriconi) e la fidanzata Giulia Lisioli potrebbe essere giunta al capolinea. Il sospetto viene da una serie di foto che non ci sono più: quelle di coppia postate su Instagram. Dunque Finito tutto con la ragazza a cui il cantante aveva dedicato la sua vittoria a Sanremo, correndo a baciarla. Blanco, che “Brividi” a Sanremo 2022 guarda le foto Leggi anche › Blanco in crisi con la fidanzata? «Alti e bassi» con Giulia Blanco, via le foto di coppia dai ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) La storia d’amore tra Blanco (nome d’arte di Riccardo Fabbriconi) e la fidanzata Giulia Lisioli potrebbe essere giunta al capolinea. Il sospetto viene da una serie di foto che non ci sono più: quelle di coppia postate su Instagram. Dunque Finito tutto con la ragazza a cui il cantante aveva dedicato la sua vittoria a Sanremo, correndo a baciarla. Blanco, che “Brividi” a Sanremo 2022 guarda le foto Leggi anche › Blanco in crisi con la fidanzata? «Alti e bassi» con Giulia Blanco, via le foto di coppia dai ...

