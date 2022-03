Vasco si scaglia contro la guerra | la rabbia sui social

(Di mercoledì 2 marzo 2022)Rossi postalain Ucraina: le parole su Instagram del famoso cantantecome tutti, anche la famosa rockstar non ne vorrebbe più sapere di tutto quel sangue e quel dolore che si stanno spargendo in Ucraina. Mentre i negoziati hanno lasciato qualche spiraglio aperto per la pace, le truppe di Putin hanno aumentato il volume dell’offensiva e la paura cresce. Dopo essersi già fatto sentire nei giorni scorsi,Rossi è tornato a dare voce al proprio account Instagram perrsilain Ucraina. Postando alcuni mini video drammatici sugli avvenimenti il cantante di Zocca ha allegato i suoi pensieri: “Il mondo al rovescio” e poi ancora “La grande forza che salva l’uomo, il mondo e l’umanità è l’amore”. LEGGI ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vasco scaglia

l'Adige

L'opinionista è scatenata e, dopo essersela presa con la dama torinese, sicontro Nicola ... La presentatrice informa Alessandro cheRossi gli ha dedicato un messaggio sui social , sapendo ......Spagna grazie ad una borsa di studio per il progetto Erasmus presso l' Universidad del País/... In generale la donna sicontro i no vax e i no green pass. In un suo servizio spiega per ...Vasco come tutti, anche la famosa rockstar non ne vorrebbe più sapere di tutto quel sangue e quel dolore che si stanno spargendo in Ucraina. Mentre i negoziati hanno lasciato qualche spiraglio aperto ...