Ucraina, Sean Penn lascia Kiev e va a piedi verso la Polonia: «Abbiamo abbandonato l’auto lungo la strada» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sean Penn lascia l’Ucraina, costretto ad andare a piedi in Polonia per l’intensificarsi del conflitto. L’attore premio Oscar per «Milk» ha postato su Twitter una foto che lo ritrae mentre, con uno zaino in spalla, trascina un trolley sul ciglio di una strada. A fianco si vede una colonna di auto con persone in fuga verso il confine polacco. «Io e due colleghi Abbiamo camminato per chilometri verso il confine polacco dopo aver abbandonato la nostra macchina lungo la strada», ha scritto Penn: «Quasi tutte le auto hanno a bordo solo donne e bambini, la maggior parte senza bagaglio, e l’auto è il loro unico bene di valore». Poco prima che ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 2 marzo 2022)l’, costretto ad andare ainper l’intensificarsi del conflitto. L’attore premio Oscar per «Milk» ha postato su Twitter una foto che lo ritrae mentre, con uno zaino in spalla, trascina un trolley sul ciglio di una. A fianco si vede una colonna di auto con persone in fugail confine polacco. «Io e due colleghicamminato per chilometriil confine polacco dopo averla nostra macchinala», ha scritto: «Quasi tutte le auto hanno a bordo solo donne e bambini, la maggior parte senza bagaglio, eè il loro unico bene di valore». Poco prima che ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Immagine che dice tutto: l'attore, regista, milionario Sean Penn fugge dall'Ucraina a piedi verso la Polonia, in un… - RaiNews : “Io e i miei colleghi abbiamo camminato per chilometri verso il confine dopo aver abbandonato la nostra macchina lu… - repubblica : Sean Penn scappa a piedi dall'Ucraina e va in Polonia - FcaPitti : RT @boni_castellane: Sean Penn sta andando a piedi in Polonia dall'Ucraina con un trolley. [no ironia] - animaleuropeRMP : RT @SkyTG24: Sean Penn lascia l'Ucraina e cammina a piedi fino in Polonia -