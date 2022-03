Ucraina: Mosca minaccia blocco Wikipedia, false informazioni (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mosca sta minacciando di bloccare Wikipedia nel paese se il sito non cancella le informazioni sui soldati russi morti e sulla violenza militare contro i civili. Lo riporta il sito Vice.com, spiegando ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022)stando di bloccarenel paese se il sito non cancella lesui soldati russi morti e sulla violenza militare contro i civili. Lo riporta il sito Vice.com, spiegando ...

Advertising

ilpost : Novaya Gazeta, il principale giornale russo di opposizione, uno dei pochi non influenzati dal governo, ha pubblicat… - chetempochefa : Un gesto pacifico dal grande valore simbolico: in Russia, nella metropolitana di Mosca, una donna veste con i color… - DantiNicola : 5 bambini russi, la più grande di loro ha 11 anni. Questi 'pericolosi sovversivi' hanno trascorso la notte dietro l… - Flipboard_IT : Secondo round di negoziati Russia-Ucraina rinviato a domani: cosa chiedono Mosca e Kiev. Nell'Edizione della sera,… - PaoSilva_ : RT @ferrazza: Sonya e David (7 anni), Matvey (9), Liza e Gosha (11) detenuti insieme alle loro madri per aver portato dei fiori all'ambasci… -