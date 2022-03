Ucraina | Monteduro Aiuto a Chiesa che Soffre | scisma tra Mosca e Kiev ha contribuito ad invasione

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Lotra il patriarcato die il riconoscimento dellada parte del patriarcato di Costantinopoli nel 2019 sono stati un colpo durissimo per laortodossa russa che conne è uscita indebolita al punto da contribuire all'innesco di una delle scintille che hanno acceso l'di questi giorni ". Così Alessandro, direttore per l'Italia della Fondazione di diritto pontificio "allache", guarda al conflitto ine grazie al contatto diretto e costante con le comunità religiose sul posto all'Adnkronos riferisce: "Paradossalmente in...

... spiega ancora. Gli aiuti urgenti messi in campo dalla fondazione pontificia arriveranno anche ai quattro esarcati greco - cattolici e alle due diocesi latine dell'orientale, i ..."Il sostegno di Acs all'non è improvvisato, al contrario, esso risale al 1963", commenta il direttore di Acs Italia, Alessandro. "Oggi noi abbiamo il dovere di sostenere sacerdoti, ...(Adnkronos) – “Lo scisma tra il patriarcato di Mosca e Kiev e il riconoscimento della chiesa ucraina da parte del patriarcato di Costantinopoli nel 2019 sono stati un colpo durissimo per la chiesa ort ...L'iniziativa della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre per sostenere la popolazione civile. Il direttore di ACS Italia, Alessandro Monteduro: "La chiesa può essere ponte fra le parti in ...