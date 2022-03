Ucraina | Guerini “Putin perso scommessa clamorosa | Nato e UE più unite”

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – “Chi scommette sulle nostre divisioni sarà deluso.hauna: voleva menoe oggi c’è più, contava sulle divisioni dell’Europa e l’Europa e più unita”. Così a Porta a Porta su Raiuno il ministro della Difesa Lorenzo. “L’Italia partecipa alle misure di deterrenza sul fianco est dell’Alleanza. Noi abbiamo già forze di rassicurazione dei Paesi più esposti, abbiamo già nostri militari presenti. Abbiamo circa 250 militari in Lettonia e in un battaglione a guida canadese, facciamo sorveglianza aerea lungo il confine in Romania e abbiamo il comando. Oltre a questo, in relazione agli eventi bellici e all’aggressione russa, il comandante supremo delle forze alleate in Europa ha attivato cinque piani di risposta graduale che ...