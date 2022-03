Torna a casa dall’Ucraina il ballerino italiano rimasto in trappola (Di mercoledì 2 marzo 2022) È in salvo da Kiev sotto assedio russo, e in viaggio verso la Moldavia, il ballerino italiano Giordano Signorile, 19 anni. Il giovane, rimasto bloccato dallo scoppio della guerra nella capitale ucraina, ha potuto usufruire di un’operazione dei servizi di intelligence italiani, in collaborazione con l’Unità di Crisi della Farnesina. Signorile, di Capurso nel Barese, si era trasferito da giovanissimo a Kiev per lavoro e per studio. Allo scoppio della guerra, giovedì scorso 24 febbraio, era rimasto bloccato nel dormitorio dove vive da 5 anni. La mamma: “Sono felice“. Nascosto nel garage Signorile viveva in Ucraina da quando aveva 14 anni per coltivare il suo sogno: diventare un ballerino professionista e calcare i principali palcoscenici internazionali. Per questo è iscritto all’Accademia di danza di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 2 marzo 2022) È in salvo da Kiev sotto assedio russo, e in viaggio verso la Moldavia, ilGiordano Signorile, 19 anni. Il giovane,bloccato dallo scoppio della guerra nella capitale ucraina, ha potuto usufruire di un’operazione dei servizi di intelligence italiani, in collaborazione con l’Unità di Crisi della Farnesina. Signorile, di Capurso nel Barese, si era trasferito da giovanissimo a Kiev per lavoro e per studio. Allo scoppio della guerra, giovedì scorso 24 febbraio, erabloccato nel dormitorio dove vive da 5 anni. La mamma: “Sono felice“. Nascosto nel garage Signorile viveva in Ucraina da quando aveva 14 anni per coltivare il suo sogno: diventare unprofessionista e calcare i principali palcoscenici internazionali. Per questo è iscritto all’Accademia di danza di ...

Advertising

juventusfc : Dopo #FiorentinaJuve si torna a casa per continuare la corsa in campionato ???? Vi aspettiamo per #JuveSpezia per co… - marcuspascal1 : RT @madforfree: Si torna a parlare di diritti fondamentali come privilegi. Si torna a chiedere sacrifici ai cittadini in cambio di valori c… - vbdukompatti : se tua figlia torna a casa piangendo tu dai la colpa a Via Baldo - Vicidominus : RT @DiInterista: Sconfitta contro i muratori del Middlesbrough Torna a casa cumandant ?????? - SoniaLaVera : RT @madforfree: Si torna a parlare di diritti fondamentali come privilegi. Si torna a chiedere sacrifici ai cittadini in cambio di valori c… -