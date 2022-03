Stakhovsky: «Pronto a difendere l’Ucraina. Dispiace che Nadal e Federer non abbiano preso posizione» (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Stampa intervista Sergiy Stakhovsky. Da tennista è stato numero 31, ha vinto quattro tornei e battuto Federer a Wimbledon. Ora è a Kiev, Pronto a combattere per il suo Paese contro i russi. Non ha alcuna esperienza, da soldato. «Nessuna, in Ucraina il servizio militare non è obbligatorio. Ma sono Pronto a fare qualsiasi cosa sia necessaria a proteggere il mio paese e a impedire alla Russia di vincere. Se questo vuol dire che dovrò usare un’arma per difendermi sparando a qualcuno, lo farò». Dice che gli ucraini sono pronti a «combattere a mani nude» e accusa l’Europa di non aver fatto nulla per anni. «La verità è che non avete fatto nulla per sette anni. Se aveste fatto quello che state facendo ora otto anni fa, quando la Crimea fu annessa, non saremmo in questo guaio». I tempi della guerra saranno ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Stampa intervista Sergiy. Da tennista è stato numero 31, ha vinto quattro tornei e battutoa Wimbledon. Ora è a Kiev,a combattere per il suo Paese contro i russi. Non ha alcuna esperienza, da soldato. «Nessuna, in Ucraina il servizio militare non è obbligatorio. Ma sonoa fare qualsiasi cosa sia necessaria a proteggere il mio paese e a impedire alla Russia di vincere. Se questo vuol dire che dovrò usare un’arma per difendermi sparando a qualcuno, lo farò». Dice che gli ucraini sono pronti a «combattere a mani nude» e accusa l’Europa di non aver fatto nulla per anni. «La verità è che non avete fatto nulla per sette anni. Se aveste fatto quello che state facendo ora otto anni fa, quando la Crimea fu annessa, non saremmo in questo guaio». I tempi della guerra saranno ...

