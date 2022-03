Squid Game: l’ipotesi grottesca per la seconda stagione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Squid Game è stato senza ombra di dubbio un successo planetario e di certo, l’arrivo della seconda stagione su Netflix è molto atteso da tutti i telespettatori e fan della serie. Ma, nell’attesa di conoscere le novità riguardanti la seconda parte, il protagonista dello show Netflix Jung-jae ha raccontato quale sarebbe la sua idea. Alcuni, l’hanno trovata un po’ stupida. Scopriamo insieme cosa ha detto. Le parole del protagonista di Squid Game L’attore Jung-jae ha dichiarato ai microfoni di Variety cosa farebbe per la seconda stagione: Dopo che abbiamo finito di girare la prima stagione, ci siamo riuniti tutti per trovare l’idea giusta su come riportare tutti in vita. La mia idea è che gli uomini mascherati riescono a ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 marzo 2022)è stato senza ombra di dubbio un successo planetario e di certo, l’arrivo dellasu Netflix è molto atteso da tutti i telespettatori e fan della serie. Ma, nell’attesa di conoscere le novità riguardanti laparte, il protagonista dello show Netflix Jung-jae ha raccontato quale sarebbe la sua idea. Alcuni, l’hanno trovata un po’ stupida. Scopriamo insieme cosa ha detto. Le parole del protagonista diL’attore Jung-jae ha dichiarato ai microfoni di Variety cosa farebbe per la: Dopo che abbiamo finito di girare la prima, ci siamo riuniti tutti per trovare l’idea giusta su come riportare tutti in vita. La mia idea è che gli uomini mascherati riescono a ...

