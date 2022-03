Sean Penn lascia l’Ucraina e scappa a piedi con un trolley in Polonia: “Abbiamo camminato per miglia dopo aver abbandonato l’auto” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da documentarista in zona di guerra a profugo con il trolley verso la Polonia. In mezzo a carri armati, mitragliate e bombe, che russi e ucraini si scambiano da oramai una settimana, Sean Penn ha deciso che non è più il caso di fare del cinema, o della cronaca, sulla linea del fronte. Eccolo allora ritratto da un collega in una foto mentre trascina un trolley (!) su una strada zeppa di automobili incolonnate verso il confine polacco. “Io e i miei due colleghi (che stavano realizzando il documentario sull’Ucraina ndr) Abbiamo camminato per miglia fino al confine polacco dopo aver abbandonato la nostra auto sul ciglio della strada”, ha spiegato nel tweet il 61enne attore californiano. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da documentarista in zona di guerra a profugo con ilverso la. In mezzo a carri armati, mitragliate e bombe, che russi e ucraini si scambiano da oramai una settimana,ha deciso che non è più il caso di fare del cinema, o della cronaca, sulla linea del fronte. Eccolo allora ritratto da un collega in una foto mentre trascina un(!) su una strada zeppa di automobili incolonnate verso il confine polacco. “Io e i miei due colleghi (che stavano realizzando il documentario sulndr)perfino al confine polaccola nostra auto sul ciglio della strada”, ha spiegato nel tweet il 61enne attore californiano. ...

_Nico_Piro_ : Immagine che dice tutto: l'attore, regista, milionario Sean Penn fugge dall'Ucraina a piedi verso la Polonia, in un… - RaiNews : "Io e i miei colleghi abbiamo camminato per chilometri verso il confine dopo aver abbandonato la nostra macchina lu… - ilriformista : L'attore e regista Sean Penn, a Kiev per un documentario, costretto a scappare a piedi dal Paese: in una foto la ca…