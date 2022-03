Scaroni: "Il gas? Siamo in un guaio ciclopico" Allarme rosso da parte dell'ex capo di Eni e Enel (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra in Ucraina ha accelerato ancora di più la problematica del gas in Italia. Il dipendere in maniera così massiccia dalla Russia rischia ben presto, in seguito alle sanzioni inflitte a Putin, di diventare un grosso guaio per il nostro Paese Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra in Ucraina ha accelerato ancora di più la problematica delin Italia. Il dipendere in maniera così massiccia dalla Russia rischia ben presto, in seguito alle sanzioni inflitte a Putin, di diventare un gper il nostro Paese Segui su affaritaliani.it

Advertising

Greenpeace_ITA : La 'lungimirante' linea di #ENI, principale azienda fossile italiana: mentre da un lato promuoveva la dipendenza da… - zazoomblog : Scaroni: Il gas? Siamo in un guaio ciclopico Allarme rosso da parte dellex capo di Eni e Enel - #Scaroni: #Siamo… - Testament73 : RT @AlessioAntani: @MinutemanItaly @Musso___ Se Scaroni sembra agitato forse non ha tutti i torti. C'è da dire anche che l'azzeramento dell… - Affaritaliani : Scaroni: 'Il gas? Siamo in un guaio ciclopico'. Allarme da ex capo Eni e Enel - f_burla : RT @Michele_Arnese: 'Le nostre sanzioni contro la Russia in realtà mi preoccupano meno di quelle che Mosca potrebbe decidere di imporre con… -