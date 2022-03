Roma: i concerti ripartono al Quid (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dal rock 2.0 dei Kemama, passando per la discomusic degli Adika Pongo, fino all’omaggio a David Bowie di Stefano Cannone. A marzo tornano i concerti del Quid Channel, il palco in Via Assisi che dà spazio alla musica indipendente e ai tributi d’autore. Si comincia giovedì 3 marzo con il live dei Kemama, il cui concerto sarà aperto dalla giovane Ludovica Mannoni (Neo Soul). Il weekend prosegue con venerdì 4 marzo con il sempre atteso ritorno degli Adika Pongo e di quell’irresistibile disco music che, nella serata di sabato 5 marzo, farà spazio al tributo a David Bowie con il live Stefano Cannone Plays Bowie. Come è ormai consuetudine, gli appuntamenti live del Quid sono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dal rock 2.0 dei Kemama, passando per la discomusic degli Adika Pongo, fino all’omaggio a David Bowie di Stefano Cannone. A marzo tornano idelChannel, il palco in Via Assisi che dà spazio alla musica indipendente e ai tributi d’autore. Si comincia giovedì 3 marzo con il live dei Kemama, il cui concerto sarà aperto dalla giovane Ludovica Mannoni (Neo Soul). Il weekend prosegue con venerdì 4 marzo con il sempre atteso ritorno degli Adika Pongo e di quell’irresistibile disco music che, nella serata di sabato 5 marzo, farà spazio al tributo a David Bowie con il live Stefano Cannone Plays Bowie. Come è ormai consuetudine, gli appuntamenti live delsono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta suChannel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il ...

Advertising

Relics_Live : Nuovo articolo: BLANCO: Sold Out tutto il Blu Celeste Tour, ben quattro date a Roma - stefanofucili : DALLA-SERA-DEI-MIRACOLI Il #4marzo ricorderemo Lucio cantando e suonando le sue canzoni a #Roma con Stefano Scarto… - ZerounoTv : Rock in Roma 2022: i concerti in programma - Anna73796113 : RT @mrjones1981: Tra qualche ora modererò, sotto l’egida @fanpage, il secondo incontro coi fan di @mengonimarco, che dopo Milano arriva al… -