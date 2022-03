Paralimpiadi Pechino 2022, Bach appoggia decisione di far partecipare atleti russi e bielorussi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha appoggiato la decisione dell’Ipc (Comitato Paralimpico internazionale) di consentire agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle Paralimpiadi invernali di Pechino, in programma dal 4 al 13 marzo, come neutrali. L’Ipc è stato ampiamente criticato in seguito a questa decisione, mentre la maggior parte delle altre federazioni sportive li ha banditi dagli eventi internazionali. Il presidente dell’Ipc Andrew Parsons l’ha definita come “la punizione più dura possibile che possiamo infliggere all’interno della nostra costituzione e delle attuali regole dell’Ipc”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente del Cio, Thomas, hato ladell’Ipc (Comitato Paralimpico internazionale) di consentire aglie bielodialleinvernali di, in programma dal 4 al 13 marzo, come neutrali. L’Ipc è stato ampiamente criticato in seguito a questa, mentre la maggior parte delle altre federazioni sportive li ha banditi dagli eventi internazionali. Il presidente dell’Ipc Andrew Parsons l’ha definita come “la punizione più dura possibile che possiamo infliggere all’interno della nostra costituzione e delle attuali regole dell’Ipc”. SportFace.

Advertising

rtl1025 : ??Atleti russi e bielorussi sono autorizzati da IPC a partecipare alle #Paralimpiadi di #Pechino che inizieranno ven… - SkySport : ULTIM'ORA PECHINO PARALIMPIADI, ATLETI RUSSI E BIELORUSSI POSSONO PARTECIPARE Come neutrali e non verranno inserit… - RaiSport : #Russia fuori dalle #Paralimpiadi, tra poco la decisione Le ultime da #Pechino con Marco Clementi ??… - RaiSport : #Paralimpiadi Sì del Comitato paralimpico a russi e bielorussi In gara a #Pechino sotto bandiera neutrale, niente… - sportface2016 : #BeijingParalympics , #Bach appoggia decisione di far partecipare atleti russi e bielorussi -