Moto2, Mondiale difficile per l’Italia: Vietti e Arbolino per il salto di qualità, occasione per Antonelli in VR46 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo aver svolto un ruolo da protagonista (anche se non sempre vincente) in cinque degli ultimi sei campionati della classe mediana, l’Italia rischia quest’anno di tornare ad annaspare nell’ambito del Mondiale Moto2 2022. Con il passaggio in MotoGP di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, i presupposti non sono dei migliori anche se non mancano alcuni piloti interessanti pronti ad esplodere. I due nomi più rilevanti in tal senso sono quelli di Celestino Vietti e Tony Arbolino, entrambi reduci da una stagione d’esordio discreta in Moto2, in cui hanno comunque piazzato almeno un paio di acuti che fanno ben sperare in vista del MotoMondiale 2022. Vietti è diventato l’uomo di punta del Mooney VR46 Racing Team e ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo aver svolto un ruolo da protagonista (anche se non sempre vincente) in cinque degli ultimi sei campionati della classe mediana,rischia quest’anno di tornare ad annaspare nell’ambito del2022. Con il passaggio in MotoGP di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, i presupposti non sono dei migliori anche se non mancano alcuni piloti interessanti pronti ad esplodere. I due nomi più rilevanti in tal senso sono quelli di Celestinoe Tony, entrambi reduci da una stagione d’esordio discreta in, in cui hanno comunque piazzato almeno un paio di acuti che fanno ben sperare in vista del Moto2022.è diventato l’uomo di punta del MooneyRacing Team e ha ...

Advertising

Ilarya94 : RT @inostripiloti: #turnthelighton?????? ?? Numeri ?? sono 4 i piloti italiani che prenderanno per la prima volta al via la partecipazione a una… - inostripiloti : #turnthelighton?????? ?? Numeri ?? sono 4 i piloti italiani che prenderanno per la prima volta al via la partecipazione… - milanello_marco : Comunque a 18 anni Pedro Acosta si giocherà il mondiale Moto2 mentre io dovrò affrontare l'interrogazione di italia… - rickypalm46 : @chichigalIon Mi sa che quest’anno si porta a casa pure il mondiale Moto2 al primo colpo - venti4ore : Moto2 | Vietti “Il Mondiale? Non lo sento un obbligo ancora” -