MilanNews: Ibrahimovic a parte anche oggi, è in dubbio per la sfida col Napoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Milan ha un obiettivo: recuperare Zlatan Ibrahimovic per la grande sfida col Napoli, in programma domenica sera allo Stadio Maradona. Il fuoriclasse svedese è fermo da oltre un mese – dal 23 di gennaio, i rossoneri giocavano con la Juventus – per un problema al tendine d’achille. Secondo quanto riporta MilanNews.it, anche oggi ha svolto oggi un allenamento personalizzato a Milanello. Non può che essere dunque considerato ancora in dubbio. Verrà valutato giorno per giorno, se dovesse essere convocato sarebbe comunque per andare in panchina. Complicato, invece, che possa partire titolare. Pioli, che ieri ha perso un altro titolare (Romagnoli) ci spera. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Milan ha un obiettivo: recuperare Zlatanper la grandecol, in programma domenica sera allo Stadio Maradona. Il fuoriclasse svedese è fermo da oltre un mese – dal 23 di gennaio, i rossoneri giocavano con la Juventus – per un problema al tendine d’achille. Secondo quanto riporta.it,ha svoltoun allenamento personalizzato a Milanello. Non può che essere dunque considerato ancora in. Verrà valutato giorno per giorno, se dovesse essere convocato sarebbe comunque per andare in panchina. Complicato, invece, che possa partire titolare. Pioli, che ieri ha perso un altro titolare (Romagnoli) ci spera. L'articolo ilsta.

