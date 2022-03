L’obesità non si può curare «solo» riducendo le calorie (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’allarme L’endocrinologa Danila Covelli (Politerapica): si rende necessario un lavoro di équipe che prevede anche l’approccio psicologico al problema. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’allarme L’endocrinologa Danila Covelli (Politerapica): si rende necessario un lavoro di équipe che prevede anche l’approccio psicologico al problema.

Advertising

polpetine : RT @NiCoLeEliSei1: @Ilconservator Il ventunesimo secolo è l’era della distrazione.Non c’è paragone per questo monopolio della mente che le… - NiCoLeEliSei1 : @Ilconservator Il ventunesimo secolo è l’era della distrazione.Non c’è paragone per questo monopolio della mente ch… - libera_trice : Siamo tutti d’accordo che il @GrandeFratello non vuole la vittoria di Jessica?? Ieri sera si è visto con la linea d… - VC_psicologa : ?? Leggi subito l'articolo integrale cliccando sul link qui sotto ?? ? Se desideri iniziare a dialogare con il cibo e… - jonghoney6 : e si,non solo rimasta di merda,ma non mi aspettavo davvero un qualcosa del genere da parte sua essendo anche americ… -

Ultime Notizie dalla rete : L’obesità non Ogni anno nel mondo 3 milioni decessi collegati a obesità Agenzia askanews