LIVE Trofeo Laigueglia 2022 in DIRETTA: cinque uomini all'attacco (Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14 155 chilometri al traguardo. 12.11 Plotone che è staccato di 3?. 12.08 A condurre il gruppo la Trek – Segafredo. 12.04 I fuggitivi: Lorenzo Roda (Biesse-Carera), Ricardo Tosin (General Store Essegibi Curia), Jacopo Cortese, Francesco Carollo (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB). 12.01 È andata via definitivamente la fuga di giornata: cinque all'attacco. 11.58 41,5 km/h la media dopo la prima ora di gara. 11.55 Sembra essere andata la fuga dei cinque, anche se la Bardiani-CSF-Faizanè guida l'inseguimento del gruppo. 11.51 Al contrattacco Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB) e Francesco Carollo (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM). 11.48 Il gruppo in ogni caso è molto vicino e la situazione potrebbe cambiare ancora. 11.45 Ci ...

