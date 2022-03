La fiaccolata a Ponte Buggianese Per le strade ' Una luce per la pace'

Advertising

Nonostante il freddo e il vento, oltre 200 persone si sono raccolte domenica in Piazza del Santuario aBuggianese per dire No alla guerra. Ladenominata "Una luce per la Pace", promossa e organizzata dal Pd locale, ha potuto contare sull'adesione delle parrocchie di Albinatico, ...Lunedì 28 febbraio alle 20 partirà unada via XX Settembre, altezza abbazia di S. Stefano daMonumentale. A questa parteciperanno il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione ...Nonostante il freddo e il vento, oltre 200 persone si sono raccolte domenica in Piazza del Santuario a Ponte Buggianese per dire No alla guerra. La fiaccolata denominata "Una luce per la Pace", promos ...Sulle due isole del Golfo di Napoli al via le iniziative di solidarietà per il popolo ucraino duramente provato dall’attacco russo. Mercoledì sera in programma marce per la pace a Ischia Ponte e Marin ...