Il secondo round dei negoziati per la pace in Ucraina

(Di mercoledì 2 marzo 2022) La delegazionearriverà nella località prevista per i colloqui con la Russia domani mattina. Lo ha detto il capo negoziatore di Mosca, Vladimir Medinsky, confermando che come luogo per iè stata scelta di...

Ultime Notizie dalla rete : secondo round

Ildi colloqui si terrà in serata ma si intensificano gli attacchi russi. Onu: almeno 136 civili morti. Nyt: 2mila russi morti. Sberbank lascia l'Europa Adesso è ufficiale:il...L'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che in serata si terrà undi colloqui tra le delegazioni russa e ucraina. Lo hanno riferito media russi. Il portavoce ...La delegazione russa è sul posto, gli ucraini in viaggio. Segui il live de laRegione Il settimo giorno dell’offensiva russa in Ucraina è anche quello del secondo round di colloqui per cercare di ...NEGOZIATI RINVIATI A DOMANI. Rinviati a domani i negoziati tra Russia e Ucraina a Belovezhskaya Pushcha. La delegazione ucraina ha già lasciato Kiev e arriverà per i colloqui domani mattina, ha afferm ...